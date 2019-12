ATALANTA-MILAN BIGLIETTI STADIO: L’ATTESA DEL CHRISTMAS MATCH – L’Atalanta si sta preparando al meglio per quanto concerne la partita di UEFA Champions League contro lo Shakhtar in Ucraina. Un match dove i nerazzurri, nel caso in cui dovessero vincere, si qualificherebbero agli ottavi: un risultato semplicemente straordinario anche dal punto di vista storico. Nonostante ciò ci si sta muovendo sia per la trasferta di Bologna allo stadio Renato dall’Ara che per la partita interna contro il Milan, e proprio su questo match c’è una particolare attenzione in termini di biglietti: ecco la situazione attuale.

ATALANTA-MILAN BIGLIETTI: I SETTORI DISPONIBILI DEL GEWISS STADIUM – Ieri mattina, attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono comparsi i biglietti per Atalanta-Milan, e neanche il tempo per accedere che la maggior parte della gente ha cominciato ad acquistare i ticket. Il risultato sta nel vedere Curva Pisani e Tribuna Ubi completamente esaurite, con la Morosini ancora disponibile, tenendo presente che al giorno vengono venduti sempre un centinaio di biglietti (non tutti insieme nello stesso momento), quindi si potrebbe trovare ancora qualcosa. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.