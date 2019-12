ATALANTA-MILAN BIGLIETTI: L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida contro il Bologna allo stadio Renato dall’area. Una partita dove i nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per raggiungere il quarto posto in classifica (contesto dove molte squadre sono incollate tra di loro, e di conseguenza serve allungare). Aldilà dell’impegno emiliano, c’è anche il Christmas match contro il Milan al Gewiss Stadium di Bergamo, e oggi sono comparsi i biglietti: ecco la situazione attuale.

ATALANTA-MILAN BIGLIETTI: VIA LIBERA AI TICKET

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono comparsi i biglietti per andare a vedere Atalanta-Milan, e i risultati sono questi: in Curva Pisani ci sono ancora molti posti disponibili, stessa situazione per Morosini e Tribuna Nerazzurra. Capitolo diverso per quanto concerne la Tribuna Ubi dove i ticket sono pochissimi, e non stupirebbe la rapidità della “non disponibilità” del settore per posti occupati. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, ma si prospetta l’ennesimo tutto esaurito.