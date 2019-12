ATALANTA-MILAN BIGLIETTI: L’ATTESA DEL MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Milan al Gewiss Stadium di Bergamo. Un match dove i nerazzurri hanno bisogno di riscattare la brutta sconfitta contro il Bologna in trasferta: nella quale ha pesato tantissimo la poca freddezza sottoporta. Le carte in tavola cambiano perché ritornerà un certo Papu Gomez: Ilicic dovrà essere valutato con attenzione e Zapata ritornerà definitivamente dopo le vacanze. Dall’altra parte ci sono i rossoneri che hanno bisogno di un colpo esterno per sperare in una completa riapertura per la rincorsa all’Europa. Si prospetta una grande battaglia calcistica e sugli spalti l’atmosfera è particolare: andiamo ad analizzare la situazione in termini di biglietti.

ATALANTA-MILAN BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket è già da una settimana che sono disponibili i biglietti per andare a vedere la sfida tra i bergamaschi e i rossoneri. Come citato nell’introduzione, è una partita importantissima e il popolo atalantino è corsa subito ai botteghini per prendere i ticket: ci troviamo nella condizione giusta per dire che al Gewiss Stadium, aldilà dei posti nella tribuna nerazzurra dove il costo è elevato, si può parlare di un tutto esaurito.