L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Milan al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita fondamentale in termini di classifica: i nerazzurri vogliono consolidare il posto in zona Europa League per chiudere alla grande il campionato prima della pausa natalizia. Dall’altra parte ci sono comunque i rossoneri che dopo una partenza in salita con Pioli si stanno riprendendo domenica dopo domenica. In termini tecnico tattici, la Dea ritroverà capitan Papu Gomez: pronto al ritorno per trascinare i suoi compagni di squadra verso la vittoria davanti a tutto il popolo atalantino.

QUANTO MANCAVA GOMEZ IN ATTACCO: CONTRO IL MILAN VOGLIA DI RISCATTO – La partita contro il Bologna ha fatto capire quanto sia pesante l’assenza di un giocatore come il Papu Gomez: possono anche mancare gente del calibro di Ilicic e Zapata, ma senza una pedina come il numero 10 atalantino si fa molta fatica. Per fortuna di Gasp e compagni l’argentino è in crescita a livello di forma, e non mancherà domenica per affrontare il Milan. L’Atalanta ha bisogno della sua qualità offensiva a tutti i costi, e Alejandro risponderà presente quando sarà tirato in causa: con la fame giusta di chi ha la voglia di portare a casa i tre punti, e chissà magari con un bel goal.