L’Atalanta oggi scriverà un pezzo importante della sua storia: avrà la possibilità di giocare gli ottavi di UEFA Champions League. Un risultato semplicemente straordinario che, indipendentemente dal l’avversario che affronterà, sarà un successo e la voglia di giocarsela alla pari. Barcellona, Lipsia, Bayern Monaco, Liverpool, PSG e Valencia: avversarie che i nerazzurri potrebbero pescare. Squadra abbordabile o trasferta significativa contro una big del calcio europeo? Ecco la risposta del sondaggio fatto ai tifosi dell’Atalanta.

IL SORTEGGIO DEI TIFOSI DELL’ATALANTA

IL FASCINO DELLE BIG, MA ANCHE SPERARE IN UNA SQUADRA ABBORDABILE – Attraverso il profilo social filidavi_disax, è stato fatto un sondaggio ai tifosi dell’Atalanta, e i risultati sono stati molto interessanti: la maggior parte del popolo atalantino sogna le trasferte a Barcellona, Monaco di Baviera e Parigi. Certo, le squadre sono sulla carta nettamente superiori, ma la Dea tenterà il tutto per tutto per scrivere ancora una volta la sua storia. Alcuni tifosi però ragionano da puri statisti tirando fuori Lipsia e Valencia: la voglia di rimanere in Champions League ed è per questo che beccare almeno una di queste due squadre potrebbe rendere l’esperienza in Coppa dei Campioni molto più lunga del previsto. Staremo a vedere oggi come si evolverà la situazione a mezzogiorno.