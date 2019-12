L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di oggi contro il Brescia per il derby: la partita contro le rondinelle è fondamentale non solo da un punto di vista etico e morale, ma anche ai fini della classifica (I nerazzurri vogliono avvicinarsi sempre di più alla zona Champions League). Si prospetta sicuramente una grande battaglia, e la posta in palio è altissima. Se da una parte la squadra lavora, dall’altra un certo Duvan Zapata sta applicando il programma di rialibitazione per ritornare in campo. Ecco le sue condizioni.

LA SITUAZIONE DEL CENTRAVANTI DUVAN ZAPATA

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zapata si sta riprendendo in Spagna: seguendo il classico programma per ritornare in condizione. Mercato? Capricci? Non scherziamo, il numero 91 atalantino è un professionista e non vede l’ora di ritornare al servizio dell’Atalanta e dei suoi compagni di squadra. È sicuramente in crescita rispetto a qualche settimana fa, e non è da escludere una sua convocazione contro l’Hellas Verona al Gewiss Stadium di Bergamo. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.