ATALANTA-PARMA BIGLIETTI: UNO SCONTRO DIRETTO PER L’EUROPA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta ricaricando le batterie visto che siamo in piena pausa natalizia: un bilancio assai positivo tra campionato (quinto posto, miglior attacco della Serie A e pieno consolidamento della propria grandezza) e Champions League con gli ottavi di finale appena conquistati. Ma nonostante tutti quanti siamo in un contesto pienamente di riposo, la società continua sempre a lavorare: non solo sul calciomercato di gennaio che potrebbe regalare qualche sorpresa ai nerazzurri, ma anche per quelle che saranno le prossime partite casalinghe. La diciottesima giornata di la Dea ospiterà un Parma lanciato in piena zona Europa League: trascinata da un Kulusevski stratosferico. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione attuale per quanto riguarda i biglietti, visto che già da ieri sono in vendita i ticket casalinghi contro i crociati.

ATALANTA-PARMA BIGLIETTI: I SETTORI DEL GEWISS STADIUM ANCORA A DISPOSIZIONE – È ormai da 48 ore che sul sito ufficiale di Vivaticket sono comparsi i biglietti per la sfida tra i nerazzurri di Gian Piero Gasperini e i crociati, e la situazione attuale è questa: Curva Pisani e Morosini completamente esaurite; Tribuna Ubi ancora a disposizione come quella Nerazzurra (portafoglio permettendo). Da contare che ogni giorno la società vende un determinata cifra di biglietti: per esempio 200 ticket in curva oggi, domani altri 200 (e così via).