ATALANTA-PARMA BIGLIETTI: TUTTO A PROGRAMMA – Dopo Natale e Santo Stefano manca ancora capodanno prima della ripresa del campionato di Serie A. Certo, il calciomercato di gennaio è sempre il tema del momento dove tutto è attorniato da voci e ipotesi, ma i contenuti non mancano mai. L’Atalanta viaggia sempre più in alto in classifica, anche se mancano precisamente due partite prima della fine del girone d’andata: più precisamente contro Parma e Inter. Partiamo dalla sfida con i crociati dove c’è bisogno del totale appoggio del popolo atalantino. Andiamo ad analizzare la situazione attuale per quanto riguarda il capitolo biglietti.

ATALANTA-PARMA BIGLIETTI / LA SITUAZIONE ATTUALE

Atalanta-Parma è una sfida valida per un posto in Europa, ed è per questo che l’importanza aumenta: tre punti per dare una botta al campionato e distanziare le proprie dirette concorrenti. L’atmosfera è sicuramente quella giusta, e in termini di biglietti (attraverso il sito ufficiale di Vivaticket) la vendita sta andando a gonfie vele: Tribuna Nerazzurra permettendo (con i suoi costi alti), la Ubi è ancora a disposizione, ma ci sono solo pochissimi posti. Tutto esaurito? Molto probabilmente si, ma sicuramente tra qualche giorno: contesto dove il numero di ticket venduti sarà sicuramente maggiore del previsto.