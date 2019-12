ATALANTA-PARMA BIGLIETTI / DEA SEMPRE ATTIVA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta ricaricando le batterie vista la sosta natalizia: un bilancio assai positivo con un quinto posto in classifica, ma soprattutto con un consolidamento nell’essere ancora il miglior attacco della Serie A. Ma nonostante tutti quanti siamo in un contesto festivo tra regali, cene e momenti di relax, la società non continua sempre a lavorare: non solo sul calciomercato di gennaio che potrebbe regalare qualche sorpresa ai nerazzurri, ma anche per quelle che saranno le prossime partite casalinghe. La diciottesima giornata di campionato, la Dea ospiterà un Parma lanciato in piena zona Europa League: trascinata da un Kulusevski stratosferico. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione attuale per quanto riguarda i biglietti, visto che già da ieri sono in vendita i ticket casalinghi contro i crociati.

ATALANTA-PARMA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono comparsi i biglietti per Atalanta-Parma: in programma il 6 gennaio al Gewiss Stadium alle ore 15:00. Per il momento tutti i settori dello stadio sono disponibili: soprattutto la tanto desiderata Curva Nord Pisani a soli 26€ (prezzo inferiore rispetto allo standard medio). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.