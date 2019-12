L’Atalanta negli ultimi tre anni ha dimostrato una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista: gioco, risultati, settore giovanile, marketing, bilancio e progetti per far crescere sempre di più la società bergamasca. Fatti che non sono stati ancora digeriti da chi considera tutto questo una semplice “sorpresa” (un po’ come è successo all’Udinese tra il 2010 e il 2012): appoggiando la tesi che, soprattutto in Europa, i nerazzurri abbassino il ranking UEFA in una maniera tragica. Beh, dati e statistiche dicono tutto il contrario di semplici teorie basate sul nulla: la matematica non mente mai e per l’Atalanta è chiaro ed evidente.

SUPERATE SIA MILAN CHE FIORENTINA: NON DUE SQUADRE A CASO – Grazie alla vittoria contro la Dinamo Zagabria in Champions League, l’Atalanta è cresciuta tantissimo nel ranking UEFA salendo in 69′ posizione: sembra un risultato assai lontano dai top club, ma è assolutamente buono (contando che davanti ci sono blasoni come Real e Barcellona per esempio). Non solo, i dati dicono che sono state superate due squadre di un certo tipo: Milan e Fiorentina. La grandezza della Dea, in particolar modo basandoci sulla sua costanza, le ha permesso di stare davanti sia ai rossoneri (sette Coppe dei Campioni) che alla Viola (la quinta di sempre nel calcio italiano: un risultato che significa tutto, tranne di essere sono una semplice sorpresa.

STAGIONE 2019-20 NELLA TOP 30: IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE PER L’ATALANTA – Analizzando invece, seguendo i dati riportati della stessa UEFA in termini di ranking, l’Atalanta è all’interno della Top 30. Risultati semplicemente straordinari per una squadra che ormai non è solo una realtà ma anche un modello per tutti, e il bello deve ancora venire.