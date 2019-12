ATALANTA-VERONA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole conquistare la seconda vittoria consecutiva e a far visita ai nerazzurri ci sono i veronesi guidati da Juric: ex allenatore in seconda dello stesso mister di Grugliasco. La posta in palio è alta ai fini della classifica, e nessuna vuole mollare il colpo. Il popolo atalantino è abbastanza carico e si prospetta l’ennesimo tutto esaurito al Gewiss Stadium di Bergamo. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo i settori a disposizione.

ATALANTA-VERONA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, i biglietti per Atalanta-Verona sono andati a gonfie vele (con prima priorità ai possessori di Dea Card): la Curva Pisani è praticamente esaurita (ci sono solo due posti), ma entrambe le tribune e la Curva Morosini (pochissimi) sono a disposizione dei tifosi nerazzurri. Occorre affrettarsi il prima possibile, ma assistere all’evento al Gewiss Stadium non è così impossibile: tenendo in considerazione settori e prezzi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in questa settimana.