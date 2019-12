Dopo l’esito del derby, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato contro l’Hellas Verona al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita fondamentale ai fini della classifica: si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica visto il buon rendimento di entrambe le squadre (rivali storiche soprattutto dal punto di vista del tifo). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo i settori a disposizione del match Atalanta-Verona.

ATALANTA-VERONA BIGLIETTI: I SETTORI ANCORA A DISPOSIZIONE

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, sono comparsi i biglietti per andare a vedere la partita Atalanta-Verona e i risultati, a sole 24 ore dal via libera sono questi: entrambe le Curve (Pisani e Morosini) sono ancora disponibili, anche se rimangono pochissimi biglietti; tribune con ampia possibilità di prendere ancora qualche ticket anche se i prezzi sono leggermente più alti rispetto ai due settori citati prima. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni: contesto che potrebbe registrare l’ennesimo tutto esaurito.