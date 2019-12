ATALANTA-VERONA BIGLIETTI: POCHI I POSTI DISPONIBILI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato contro il Verona di Juric (ex allenatore in seconda di Gasp). Una partita apertissima ai fini della classifica di Serie A: entrambe sono lanciate nelle zone alte. Si prospetta una grande battaglia calcistica e un calore impeccabile dal punto di vista del tifo. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione in termini di biglietti venduti.

ATALANTA-VERONA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

ATALANTA-VERONA BIGLIETTI: I SETTORI DEL GEWISS A DISPOSIZIONE – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket il bilancio a livello di biglietti venduti è positivo: Curva Pisani praticamente esaurita in 48 ore, pochissimi posti in tribuna Ubi, ma le possibilità di andare sia in tribuna vip (costi permettendo) e in Curva Morosini sono ancora buone (soprattutto l’ultimo settore citato con un prezzo che si aggira intorno ai €20).