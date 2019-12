ATALANTA-VERONA BIGLIETTI: UNA PARTITA APERTA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato pomeriggio contro il Verona di Juric al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita molto importante per la classifica e per la posta in palio: entrambe sono lanciate nelle zone alte del campionato e non sono intenzionate a fermarsi. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e vediamo la situazione, in termini di biglietti, della partita.

ATALANTA-VERONA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket è possibile prendere i biglietti per il match Atalanta-Verona e i risultati odierni sono questi: Tribune e Curva Morosini disponibili, ma bisogna fare in fretta perché ne sono rimasti ancora pochi. Per quanto riguarda invece la tanto desiderata (e citata) Curva Nord Pisani i posti sono esauriti, anche se non è da escludere ancora qualche biglietto disponibile domani mattina. Staremo a vedere nei prossimi giorni giorni, ma molto probabilmente si arriverà al famoso tutto esaurito.