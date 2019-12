ATALANTA-VERONA FORMAZIONI: L’ATTESA STA FINENDO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato pomeriggio contro l’Hellas Verona di Juric al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita apertissima sotto tutti i punti di vista tra due squadre che giocano bene a calcio: infatti l’attuale allenatore gialloblu era il vice del Gasp dai tempi del Genoa. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma intanto andiamo ad analizzare quelle che sono le probabili formazioni della sfida Atalanta-Verona.

ATALANTA-VERONA FORMAZIONI: LE SCELTE TECNICHE DEGLI ALLENATORI

Per i padroni di casa classico 3-4-1-2 con Papu, Ilicic e Muriel in attacco, occhio ad un possibile inserimento sia di Malinovskyi che di Barrow. Stesso modulo anche in casa Verona con l’unico cambiamento in attacco (due trequartisti invece che uno solo): Zaccagni e Verre a sostegno di Di Carmine.

ATALANTA-VERONA FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Kjaer; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Muriel.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.