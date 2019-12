L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato contro il Verona. Una partita apertissima e fondamentale ai fini della classifica di Serie A: i nerazzurri vogliono consolidare il loro piazzamento europeo; gli uomini di Juric per rimanere all’interno delle prime dieci. Si prospetta una grande battaglia anche dal punto di vista del tifo: popolo atalantino che cercherà di dare la spinta giusta per raggiungere la seconda vittoria di fila.

CURVA PISANI ESAURITA: IL RITORNO DEL MURO – Il tifo dell’ Atalanta è pronto per sostenere la squadra, e la Curva Pisani è completamente esaurita. Semplicemente il ritorno del muro nerazzurro dopo le “assenze” sia contro il Manchester City a San Siro che al Brescia. Sotto il profilo delle motivazioni la classifica sorride, e tutti sono convinti che si possa fare di più: senza pretendere, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di poter sognare praticamente in grande. Certo, quella di sabato non sarà una passeggiata (il Verona gioca un buon calcio ed è la sorpresa della stagione), ed è proprio per questo che serve l’appoggio da parte di tutti. Staremo a vedere come si evolverà la situazione anche in termini di biglietti: nella quale c’è ancora qualche settore disponibile.