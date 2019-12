L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Milan al Gewiss Stadium di Bergamo. L’atmosfera è quella giusta per assistere ad un match coi fiocchi, e provare a riscattare la sconfitta di Bolognama. Se da una parte la squadra lavora tranquillamente al centro Bortolotti di Zingonia, dall’altra c’è una pedina che è ritornata in suolo italiano per finire il suo programma di riabilitazione: stiamo parlando ovviamente di Duvan Zapata. Il centravanti della Dea, dopo il percorso di cure effettuato in Spagna, è atterrato due giorni fa a Bergamo, e oggi effettuerà gli esami finali per capire quando sarà possibile rivederlo in campo.

LA SITUAZIONE DI DUVAN ZAPATA

A ROMA PER GLI ULTIMI ESAMI – Zapata non vede l’ora di ritornare in campo per riconquistare l’Europa con l’Atalanta, ma oggi si sottoporrà ad un consulto medico a Roma presso Villa Stuart: l’obbiettivo è quello di capire in maniera molto più precisa quale sarà la sua data del definitivo rientro in campo. Sulla carta dovrebbe farcela dopo Natale, ma ci sono delle speranze di rivederlo contro il Parma il 6 gennaio. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore: le premesse sono buone, ma gli esami diranno la verità definitiva.