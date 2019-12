Avellino-Sicula Leonzio. Alle ore 14.30 allo stadio ‘Partenio-Lombardi’ l’Avellino di Ezio Capuano ospita la Sicula Leonzio di Vito Grieco, match valido per la 18.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Gli irpini occupano la 14.a posizione con 20 punti all’attivo (6 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte) e nelle ultime settimane hanno dato un importante sterzata alla loro stagione con le due vittorie consecutive ottenute contro il Rieti 3-1 in casa e il successo del turno precedente sul campo della Viterbese per 0-1. I siciliani, invece, occupano la 18.a posizione con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte) ed lottano per non retrocedere, infatti la squadra di Lentini ha appena lasciato l’ultima posizione in classifica ed è reduce dalla pesante sconfitta casalinga maturata nel turno precedente contro la Vibonese, match terminato 2-7. Il tecnico dell’Avellino, Capuano, ha analizzato il match che attende i suoi contro la Sicula Leonzio, ecco le sue parole: “I siciliani sono la squadra peggiore che potessimo affrontare in questo momento proprio perchè sono reduci dalla pesante sconfitta di domenica scorsa contro la Vibonese. Noi dobbiamo assolutamente vincere per allontanare dalla zona calda della classifica, affronteremo la gara al meglio con i migliori uomini a disposizione eccezion fatta per Palmisano che è squalificato ed Illanes che è infortunato” (tuttoc.com).

Avellino-Sicula Leonzio sarà diretta dal signor Eduard Pashuku della sezione di Albano Laziale, che verrà coaudiuvato dai signori Mattia Politi di Lecce e Riccardo Pintauto di Pesaro.

Avellino-Sicula Leonzio, come seguire il match in tv e streaming

Avellino-Sicula Leonzio, non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti