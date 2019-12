Biraghi e il parastinco di Inter-Barcellona: “Vae victis”, guai ai vinti. Polemiche sui social

Biraghi, protagonista di un episodio singolare che è venuto fuori all’indomani della sconfitta nerazzurra subita a ‘San Siro’ contro il Barcellona che è costata l’eliminazione ai nerazzurri dalla Champions League. Per la cronaca, il match è terminato 1-2 per i blaugrana con le reti di Perez al 23′, pareggio nerazzurro con Lukaku al 44′ e rete decisiva di Ansu Fati all’ 86′. Inter che domenica sarà attesa dal posticipo contro la Fiorentina, in una gara molto importante anche per la formazione di Montella. L’episodio in questione vede Biraghi colpito da un avversario e nel tentativo di rialzarsi si sistema il parastinco lasciando intravedere una scritta ‘fascista’

Biraghi e il caso del parastinco ‘fascista’

Verso la fine del primo tempo il terzino nerazzurro Cristiano Biraghi in uno scontro di gioco viene colpito alla caviglia, le immagini della tv riprendono il terzino nerazzurro che si sistema i parastinchi. Ma l’occhio cade in particolare su una frase apparsa sul parastinco del terzino che richiama al fascismo. Su Twitter la foto è diventata virale, tant’è che il web si è scatenato contro Biraghi chiedendo sanzioni contro di lui. Verrebbe da dire, ma si può consentire ad un calciatore di utilizzare un parastinco con tali simboli? Ma c’è anche da dire che probabilmente in giro c’è anche di peggio se pensiamo ai tatuaggi o anche ai saluti militari dei calciatori dopo la realizzazione di una rete.

La scritta incriminata è: “Vae victis”, guai ai vinti, con una simbologia di estrema destra e vicina al fascismo. Lo scorso anno sempre Biraghi su Instagram aveva pubblicato un post quando giocava nella Fiorentina e nella foto erano raffigurati due parastinchi con due scritte diverse, nel primo c’era scritto: “Sarà victoria” , mentre sull’ altro: “Mai domo”.

Adesso c’è da chiedersi se ci saranno provvedimenti per Biraghi da parte dell’Uefa. Non ci resta che attendere!