Bitonto-Foggia: streaming e diretta tv, dove vedere Serie D oggi 1 dicembre

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Città degli Ulivi si giocherà Bitonto-Foggia, gara valida per la 14.a giornata del campionato di Serie D girone H.

Bitonto-Foggia, presentazione del match

Sarà un super derby quello odierno visto che Bitonto e Foggia sono rispettivamente al primo e secondo posto con 29 e 27 punti e dunque chi riuscirà a vincere avrà il morale a mille, un pareggio invece lascerebbe intatte le distanze.

I neroverdi di mister Roberto Taurino sono imbattuti dallo scorso 22 settembre quando persero in casa contro l’Agropoli per 1-0, da allora sette vittorie e due pareggi che hanno lanciato la squadra barese al comando della classifica con una difesa quasi impenetrabile (solo quattro le reti subite), basti pensare che in questa striscia di nove gara senza ko solamente il Sorrento è riuscito a segnare all’estremo difensore Zinfollino. A quasi metà campionato per il Bitonto, dopo l’ottimo quarto posto dello scorso campionato, sognare la promozione in Serie C per la prima volta nella storia è lecito, certo non sarà facile anche perchè il Foggia ha tutta l’intenzione di di tornare subito tra i professionisti dopo il fallimento della scorsa estate.

I satanelli del tecnico Ninni Corda dopo la sconfitta casalinga del 10 novembre contro il Sorrento per 2-0, si sono subito ricompattati ottenendo tre vittorie di fila, la prima in Coppa Italia di categoria contro l’Acireale con un rotondo 3-0 che ha permesso ai rossoneri di qualificarsi per i quarti di finale (mercoledì prossimo match sul campo del Fasano) e due in campionato: in trasferta contro la Fidelis Andria per 2-1 e allo Zaccheria contro il Team Altamura per 1-0, che hanno rilanciato in classifica i rossoneri.

Saranno 250 i biglietti a disposizione per i tifosi ospiti per questo derby che promette spettacolo e dove molto probabilmente il Città degli Ulivi presenterà il tutto esaurito.

L’arbitro dell’incontro sarà Mario Perri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra di Roma e Mattia Roperto di Lamezia Terme.

Bitonto-Foggia, probabili formazioni formazioni

BITONTO (3-5-2): Figliola; Amelio, Gargiulo, Colella; Terrevoli, Marsili, Piarulli, Biason, Bolognese; Lattanzio, Patierno.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli, Salvi, Viscomi, Di Jenno; Kourfalidis, Staiano, Cittadino, Gentile, Di Masi; Tortori, Iadaresta.

Bitonto-Foggia, diretta tv e streaming

Il match della 14.a giornata del campionato di Serie D girone H tra Bitonto-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato dei satanelli. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. La telecronaca sarà a cura di Antonio Di Donna.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni; qualora si volessero aggiungere all’abbonamento anche le partite del Foggia (o del Palermo) in casa e trasferta, il mensile costerebbe 5.99 euro e l’annuale 54.99 euro.