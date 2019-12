L’Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole conquistare a tutti i costi la terza vittoria consecutiva, ma per ottenere ciò serve battere il Bologna allo stadio Renato dall’Ara. Una partita impegnativa che i nerazzurri dovranno dare tutto: aiutati dall’entusiasmo post qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League (riuscendo a battere lo Shakhtar per 0-3 grazie alle reti di Castagne, Gosens e Pasalic). In termini tecnico tattici si potrà assistere a qualche novità: soprattutto in attacco, dove tra i tanti scalpita il numero 18 dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi. Il trequartista è andato in goal nell’ultima giornata contro il Verona, e cresce la possibilità di un bis nerazzurro.

SBLOCCATO DEFINITIVAMENTE NELL’ATALANTA: CONTRO IL BOLOGNA PER ESSERE CONTINUI – Malinovskyi ha dimostrato una crescita esponenziale partita dopo partita: specialmente domenica scorsa contro il Verona tirando fuori dal cilindro un goal da fuoriclasse. In Champions League non ha sfigurato, soprattutto in fase di costruzione di gioco. Domani arriva un Bologna alla ricerca di punti salvezza, e con un Josip Ilicic non al top della forma, il contributo del numero 18 atalantino è assai decisivo. Certo, tutto dipenderà dal mister se farlo giocare titolare o meno, ma è comunque una preziosa carta da giocare per strappare tre punti importantissimi in chiave europea.