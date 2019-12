Bologna-Ibrahimovic non si farà, Sabatini esce allo scoperto sullo svedese

Il matrimonio tra Zlatan Ibrahimovic e il Bologna non si farà. parola di Walter Sabatini. Il responsabile dell’area tecnica del Bologna ha fermamente negato tramite un comunicato, l’approdo dello svedese in casacca rossoblu. Un duro colpo per i tifosi bolognesi e per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna voleva a tutti i costi lo svedese così da rinforzare il fronte offensivo con un bomber di razza come Zlatan. L’ex Los Angeles Galaxy ha fatto l’occhiolino più volte al Bologna in questi mesi, ma pare che ora abbia cambiato idea. Il comunicato rilasciato da Sabatini è chiarissimo:

“Ibrahimovic non verrà al Bologna, il ragazzo ha fatto altre scelte”.

Ibrahimovic vuole il Milan oppure in un’altro club ambizioso e che voglia tornare a grande livello in Serie A. I rossoneri sono il profilo più indicato data la grande stima che l’ex PSG gode nei confronti della società e dei tifosi. Il passato di Ibrahimovic al Milan è dolce e un suo ritorno a San Siro figura come il più probabile in questo momento. In agguato c’è sempre il Napoli di Ancelotti, tecnico che fece molto bene con Ibrahimovic ai tempi del PSG. Staremo a vedere ma ciò che è certo è che Zlatan non vestirà rossoblù.