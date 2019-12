Bologna, parla Fenucci: “Sinisa è un grande uomo”

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista al “Resto del Carlino“, toccando diversi temi, in particolar modo la malattia di Sinisa Mihajlovic. Ecco alcuni passaggi:

Sinisa, un grande uomo: “Quest’anno il Bologna si è dimostrato una grande famiglia. Nella vicenda di Sinisa abbiamo messo davanti a tutto la salute dell’uomo. Lui d’altro canto ha sempre fatto sentire la sua presenza alla squadra e allo staff. Sarei bugiardo se dicessi che tutto questo non abbia portato conseguenze negative. Mihajlovic non si è mai risparmiato. La classifica rispecchia quello che la classifica ha fatto vedere in campo e visto ciò che è successo 19 punti non sono pochi”.

Su Saputo e le spese della società: “Il presidente è un uomo molto ambizioso: tuttavia i conti non sono in un’ottima forma: in estate abbiamo speso 35 milioni più 15 sono pronti per l’anno prossimo. C’è uno sbilancio tra ricavi e uscite e uscite di altri 10 milioni, necessario per restare al riparo da rischi. Entro tre anni vogliamo lottare per un posto in Europa, ma per farlo occorre costruire un’ossatura di squadra da far crescere. Credo che rispetto a cinque anni fa la qualità della rosa sia migliorata.”

Questione stadio: “Entro la fine di gennaio individueremo il partner commerciale e avvieremo l’iter per manifestare l’intenzione al Comune. Avremmo voluto trovarlo già entro la fine dell’anno, siamo in ritardo di un mese, ma il restyling si farà. Un paio di imprese ci hanno già inviato le loro valutazioni su costi e lavori; altre due le stanno completando, ma comunque una di queste sarà il partner. Dobbiamo attendere le ultime valutazioni e le avremo entro metà gennaio. Palazzo d’Accursio ci aveva garantito una cifra per l’opera, ma ci confronteremo di nuovo quando avremo le valutazioni definitive.”

Parole chiare dell’amministratore delegato, che predica cautela per far sì che il Bologna torni grande.