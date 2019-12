Brozovic, Wanda Nara e il presunto flirt: Fabrizio Corona finisce in tribunale

Guai per Fabrizio Corona , l’ex fotografo dei Vip, che verrà processato nuovamente il prossimo 12 marzo a Milano. Ora l’accusa riguarda la diffamazione ai danni del calciatore dell’Inter Marcelo Brozovic , l’attaccante del Paris Saint-Germain Mauro Icardi e sua moglia Wanda Nara. Lo scorso febbraio, infatti, Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo sito “King Corona magazine” un articolo ipotizzando un presunto flirt tra Wanda Nara e Brozovic, destando non poche polemiche. “Mauro Icardi divorzia da sua moglie, Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”, scrisse l’ex re dei paparazzi aggiungendo che il centrocampista nerazzurro aveva subito delle aggressioni violenti da parte dell’attaccante. Brozovic si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Danila Buongiorno, esattamente come hanno fatto Icardi e Wanda, insieme al loro avvocato Giuseppe Di Carlo. Ora toccherà a Fabrizio Corona presentarsi in aula il prossimo marzo, il suo avvocato Ivano Chiesa ha fatto dedurre che ci sarà: “Io voglio che ci sia perché è un suo diritto presenziare all’udienza ” ha dichiarato all’uscita del tribunale. Attualmente Corona si trova in un istituto di cura vicino a Monza, dove sconterà il resto della sua pena dopo esser uscito dal carcere ad inizio dicembre. Molto contento, invece, l’avvocato di Marcelo Brozovic: ‘Il giudice ha rilevato la fondatezza della notizia di reato, ed ha disposto il processo’ conclude Danila Buongiorno dopo l’udienza.