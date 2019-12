Bundesliga, 15esimo turno: il programma della giornata

Archiviato l’ultimo turno della fase a gironi delle principali competizioni calcistiche europee che ha visto ‘retrocedere’ il Bayer Leverkusen in Europa League, la Bundesliga riparte e con essa una rincorsa al titolo che mai come quest’anno risulta incerta e piena di sorprese.

L’attuale classifica infatti recita che al primo posto vi è il Borussia Monchengladbach a quota 31 punti (eliminato clamorosamente nell’ultimo turno di Europa League, ndr.), ad inseguire il Lipsia con un solo punto di distacco, mentre a cinque punti di distanza dalla capolista e alla terza posizione vi è il Borussia Dortmund. E il Bayern?

I bavaresi hanno vissuto un inizio stagione molto complicato, culminato certamente con l’avvicendamento che vi è stato sulla propria panchina e attualmente occupa la settima posizione a quota 24 punti (ma a soli meno un punto dalla zona Champions).

Insomma come già anticipato ad inizio dell’articolo quest’anno, la massima competizione calcistica tedesca, sta offrendo un torneo ricco di sorprese, colpi di scena e tante squadre che solitamente non sono immischiate nelle zone alte della classifica che hanno addirittura la possibilità di lottare per il titolo.

Il quindicesimo turno della Bundesliga si è aperto nella serata di Venerdì, allo stadio PreZero Arena, con la sfida tra l’Hoffenheim e l’Augusta, terminata per 2-4 in favore della squadra in trasferta. Questa vittoria ha consentito ai ragazzi di Schmidt (allenatore dell’Augusta) di avvicinarsi alla ‘zona europea’, raggiungendo quota 20 punti.

Nella giornata di Sabato, per la massima competizione calcistica tedesca, invece sono in programma ben cinque partite alle ore 15.30 e un posticipo serale alle ore 18.30.

La prima partita che analizzeremo è quella che vedrà protagoniste il Bayern Monaco e il Werder Brema, che andrà in scena all’Allianz Arena.

I bavaresi guidati da Flick Hans-Dieter sono chiamati trovare una vittoria per riscattare le tre sconfitte subite nelle ultime cinque giornate di Bundesliga, che li hanno fatti scivolare alla settima posizione. L’avversario da affrontare non è di certo tra i più temibili, il Werder infatti occupa la quattordicesima posizione (a quota 14 punti) ed è stato in grado di vincere solamente un match negli ultimi cinque disputati. Occhio però alla propensione al goal in trasferta dei ragazzi di Florian Kohfeldt che hanno sempre segnato in questo campionato.

Un’altra partita in programma Sabato alle ore 15.30 ed interessante da analizzare è certamente quella tra il Magonza e il Borussia Dortmund.

La squadra di casa, nonostante le due vittorie nelle ultime tre partite disputate (vs Francoforte e Hoffenheim), si trova comunque solo a quindici punti e a +3 punti dalla zona retrocessione. Il ‘gialloneri’, freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League a discapito dell’Inter, sono attualmente terzi a meno cinque dal capolista Borussia Monchengladbach. Sulla carta è un match abbastanza abbordabile per la squadra di Favre ma che dovrà fare attenzione al fattore casalingo del Magonza, infatti ben 4 delle 5 vittorie totali sono state realizzate in casa.

Gli altri match in programma nella giornata di Sabato invece sono Colonia-Leverkusen, Herta-Friburgo, Paderborn-Union Berlin e Dusseldorf-Lipsia (ore 18.30).

A chiudere questo quindicesimo turno della Bundesliga sono previsti invece due match nella giornata di Domenica: Wolfsburg vs Monchengladbach (15.30) e Schalke vs Francoforte (18.00).