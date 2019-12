Calciatori in scadenza di contratto nel 2020: i migliori dei maggiori campionati europei

Alcuni sono dei veri e propri punti fermi delle loro squadre, altri delle importanti pedine utilizzate spesso anche a partita in corso, altri ancora invece sono ormai ai margini del progetto di società e allenatore. Parliamo dei calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno del 2020: una data cerchiata in rosso dagli addetti ai lavori oltre che dai giocatori stessi. Nomi che animeranno il calciomercato già a partire dalla sessione di gennaio, visto che saranno poi liberi di firmare con il nuovo club a parametro zero da febbraio, per trasferirsi poi in estate. Andare a trattare un calciatore all’ultimo anno di contratto, quindi, significa molto probabilmente portarselo a casa a prezzo di saldo, magari trattando direttamente con lui bypassando le richieste della società che ne detiene il cartellino. È successo molte volte in passato, succederà sicuramente nel prossimo futuro. Ecco, dunque, i migliori calciatori dei maggiori campionati europei in scadenza di contratto nel 2020.

I MIGLIORI CALCIATORI IN SCADENZA DI CONTRATTO NEL 2020

SERIE A TOP 11 – (4-3-3) Gigi Buffon; Lorenzo De Silvestri, Giorgio Chiellini, Josè Luis Palomino, Aleksandar Kolarov; Blaise Matuidi, Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura; Dries Mertens, Josip Ilicic, José Callejòn.

PREMIER LEAGUE TOP 11 – (4-3-3) Joe Hart; Cedric Soares, Jan Vertonghen, Eric Bailly, Nathaniel Clyne; Christian Eriksen, Nemanja Matic, David Silva; Willian, Olivier Giroud, Pedro.

LA LIGA TOP 11 – (4-3-3) Keylor Navas; Xavi Quintillà, Ezequiel Garay, Nacho, Dídac Vilà; Luka Modric, Ever Banega, Mikel San José; Lei Wu, Santi Cazorla, Pablo Piatti.

BUNDESLIGA TOP 11 – (4-3-3) Alexander Nübel; Niko Gießelmann, Benjamin Stambouli, Robin Knoche, Bastian Oczipka; Mario Götze, Charles Aránguiz, Janik Haberer; Salomon Kalou, Sebastian Andersson, Daniel Caligiuri.

LIGUE 1 TOP 11 – (4-3-3) Walter Benitez; Thomas Meunier, Thiago Silva, Jemerson, Layvin Kurzawa; Arnaud Lusamba, Theo Valls, Thomas Mangani; Eric Maxim Choupo-Moting, Edinson Cavani, Loic Remy.