ATALANTA CALDARA: SI AVVICINA IL MERCATO DI GENNAIO – Il calciomercato è sempre un contesto dalle tante voci: ipotesi, ragionamenti, cifre, trattative e voglia di prendere a tutti i costi i giocatori considerati ideali per la propria squadra. Certo, quello estivo rimane sempre un periodo dove escono news di ogni tipo (addirittura alcune che non stanno ne in cielo e ne in terra). In casa Atalanta si lavora ogni giorno per potenziare la rosa al meglio, e ovviamente non si starà alla finestra neanche a gennaio. Kjaer è quasi arrivato al capolinea e il nome dell’ex difensore dell’Atalanta Caldara è veritiero: si sta puntando ad un ritorno coi fiocchi che potrebbe risultare assai decisivo per le sorti nerazzurre

ATALANTA CALDARA: LA SITUAZIONE ATTUALE

UN RITORNO DECISIVO – L’ex numero 13 atalantino, al suo approdo al Milan, è entrato in un tunnel visti i continui infortuni, ma un suo ritorno a Bergamo potrebbe cambiargli la carriera sotto tutti i punti di vista. Caldara è stato un cardine della difesa orobica fin dal suo esordio improvviso contro il Napoli quattro anni fa: da lì in avanti una crescita esponenziale tra goal e buone prestazioni in difesa, fino all’acquisto della Juventus (che poi lo girerà al Milan per riprendere Bonucci). Certo, manca ancora qualche giorno all’inizio del mercato di gennaio, ma è chiaro che il futuro si sta colorando sempre più di nerazzurro: a patto che il Milan voglia rilasciarlo. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.