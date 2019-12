L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di oggi pomeriggio contro il Bologna allo stadio Renato dall’Ara. Una partita apertissima e fondamentale ai fini della classifica di Serie A: i nerazzurri vogliono consolidare il loro piazzamento europeo e non vogliono mollare il colpo. Si prospetta una grande battaglia calcistica, tenendo presente che in termini tecnico tattici mancheranno Papu Gomez, Ilicic e Zapata: assenze che non passano direttamente in secondo piano. Per quanto concerne invece il calciomercato, l’Atalanta, oltre ad una valutazione su Mattia Caldara, sta mettendo nel mirino (in termini di osservazione) Samir dell’Udinese: ecco tutti i dettagli sulla questione.

CALCIOMERCATO ATALANTA, SAMIR NEL MIRINO

Il brasiliano classe 1994, di proprietà dell’Udinese, è un giocatore in grado di giocare sia come difensore centrale che come terzino. Elemento che può contare sulla sua fisicità, e magari qualcosa di pericoloso (per gli avversari) sulle palle inattive. Serve assolutamente qualcuno che dia stabilità al reparto arretrato, e quello di Samir è uno dei profili sondati dall’Atalanta. Certo, non è ancora tutto fatto, tra il dire e il fare ci sono di mezzo delle trattative, ma sicuramente non si tratta di una voce infondata. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.