Calciomercato: ecco le parole di Gabigol sul suo futuro all’Inter

Mentre l’Inter di Antonio Conte in queste ore sta preparando il match casalingo contro il Genoa per poter agguantare nuovamente la Juventus al primo posto e godersi le vacanze invernali da capolista; la dirigenza nerazzurra sta lavorando senza sosta per poter regalare al proprio tecnico degli innesti di qualità per affrontare al meglio la tripla competizione.

Nell’Inter del futuro immaginata da Conte, Marotta e Zhang sembra non esserci posto per quel Gabigol che tanto ha fatto bene nella sua ultima stagione in Brasile al Flamengo e che ora si sta giocando il Mondiale per Club.

Il brasiliano molto probabilmente nei prossimi giorni sarà ceduto al migliore offerente per fare cassa e acquistare dei calciatori più funzionali al progetto del tecnico salentino.

In merito al suo futuro, l’attaccante del Flamengo, ai margini di un’intervista del post partita della semifinale del Mondiale per Club, ha dichiarato: “Non credo che tornerò in Italia. Ovviamente rispetto l’Inter perchè ho un contratto, ma non sono molto in contatto con la società. Adesso vediamo cosa succede, dopo la finale se ne parlerà”.

L’attaccante ha inoltre aggiunto:”E’ stato un periodo importante della mia carriera perchè giocavo lì, per un calciatore arrivare in una grande squadra è il momento più alto. E’ stato comunque bello far parte dell’Inter, ho imparato tanto dai calciatori che erano lì e che porto sempre nel mio cuore”.