Calciomercato: Inter e Juventus pensano ad un colpo in casa Roma

Una delle belle sorprese di questo campionato è certamente la Roma di Fonseca che, con le sue quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque partite, chiude l’anno con 35 punti e un quarto posto più che meritato.

Oltre ai vari Dzeko, Zaniolo e Perotti, vi è in particolare un altro talento che si sta prendendo le chiavi del centrocampo giallorosso e che con i suoi cambi di gioco e passaggi crea tantissime occasioni da rete: Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista classe ’96 sembra essere definitivamente sbocciato in questo primo scorcio di stagione e questo non solo ha portato la convocazione in Nazionale ma anche le attenzioni di tante big europee ed italiane.

A rendere l’ex Sassuolo ancora più appetibile alle grandi squadre europee, vi è la sua clausola, relativamente bassa (da 30 milioni), presente nel contratto che lo lega ai ‘giallorossi’ fino al 2022. Però suddetta clausola sarebbe valida solo dal 1 al 30 Luglio 2020.

Tra i vari club molto interessati ad assicurarsi le prestazioni del talento classe ’96, in Italia vi sono l’Inter e la Juventus. Entrambe le squadre devono sopperire a delle assenze a centrocampo e un prospetto giovane e di così tanto talento non può che non interessare.

Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente aggiornamenti su eventuali offerte o proposte della Roma di rinnovare il contratto a Pellegrini aumentando la clausola, ma una cosa è certa: almeno per la sessione di calciomercato invernale non partirà.