Nonostante non sia riuscita a passare il turno in UEFA Champions League, l’Inter può ritenersi ulteriormente soddisfatta del suo bilancio calcistico: una lotta continua con la Juventus per il primato in classifica. Antonio Conte ha ridato smalto ad una squadra che si ritrova con l’ambizione di fare sempre di più. Un contesto sicuramente più azzurro che nero da parte dei milanesi, ma non basta: per battere i bianconeri c’è il bisogno di rinforzarsi al calciomercato di gennaio sotto tutti i punti di vista. Tra i tanti c’è sempre il tanto citato Arturo Vidal, ma il prezzo di acquisto sembrerebbe stabilito. Ecco tutti i dettagli.

CALCIOMERCATO INTER: STABILITO IL PREZZO PER ARTURO VIDAL

Secondo la stampa spagnola, il prezzo stabilito dal Barcellona per Arturo Vidal è di circa 25 milioni di euro. L’operazione andrebbe controcorrente a quelli che sono i progetti societari: prendere giovani giocatori dal grandissimo potenziale (per esempio Kulusevski in prestito al Parma ma di proprietà dell’Atalanta). Nonostante il costo del cartellino sia abbordabile, l’aspetto da considerare è sicuramento l’ingaggio dell’ex centrocampista della Juventus: stipendio che supera abbondantemente i 5 milioni di euro. L’Inter comunque non è intenzionata a mollare la presa su un giocatore che Conte vorrebbe a tutti i costi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.