Calciomercato: la Juventus è pronta ad una lustre cessione?

Con la vittoria ottenuta in trasferta contro la Sampdoria per 1-2, la Juventus in campionato ha chiuso l’anno al primo posto in classifica a quota 42 punti e può iniziare a guardare al calciomercato.

Oltre a eventuali acquisti o accordi futuri che il calciomercato di Gennaio può regalare, sono previste anche alcune cessioni di calciatori poco utilizzati e scontenti che potranno sfoltire la rosa bianconera.

Tra questi calciatori vi è il nome di Emre Can: il centrocampista turco sembra non aver buttato giù l’esclusione dalla lista Champions League e, complici le soli sette presenze in campionato di cui due da titolare, avrebbe chiesto la cessione.

Secondo il quotidiano tedesco ‘Bild’, il Paris Saint Germain, starebbe lavorando in maniera molto intensa per potersi garantire le prestazioni del centrocampista ex Liverpool, regalando così un altro importante innesto a Tuchel.

La trattativa è ancora tutta da definire anche se la Juventus, conscia del basso morale di Can di rimanere nel suo progetto, sembra propensa ad una cessione magari con una formula del prestito con l’obbligo di riscatto su una cifra vicina ai 15 milioni.

Insomma ci saranno sicuramente delle novità nelle prossime ore per ciò che concerne questa trattativa ma con una certezza alla base: Emre can è scontento alla Juventus e vorrebbe provare un’altra esperienza dove si senta più protagonista.