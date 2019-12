Calciomercato Napoli, Amrabat a giugno: i dettagli dell’affare

Calciomercato Napoli, Amrabat a giugno: le cifre dell’imminente accordo col Verona

Non solo cambi in panchina: il calciomercato del Napoli sembra essere già entrato nel vivo e, negli ultimi tempi, sta gravitando tutto attorno ad un solo nome: Sofyan Amrabat. Il giovane centrocampista marocchino, attualmente in forza al Verona, è la vera e propria rivelazione di quest’inizio campionato. Impiegato in una mediana a due, accanto a Veloso, il classe 1996 sta dimostrando di essere un giocatore completo, abile a disimpegnarsi in entrambe le fasi: corsa, tecnica, visione di gioco, buona capacità di fare “filtro” e anche un discreto tiro da fuori. E’ naturale che, con queste caratteristiche, Amrabat sia finito nel mirino di grandi club, Napoli in testa. Gli azzurri sembrano aver sofferto eccessivamente l’addio di Hamsik in mezzo al campo e, complice un Allan non al top della forma, potrebbero investire per rafforzare la mediana a disposizione di Rino Gattuso. Secondo quanto riportato dal giornalista Mediaset, Luca Marchetti, il Napoli avrebbe già raggiunto un accordo con il Verona sulla base di 15 milioni più uno di bonus. Tale accordo, dovesse concretizzarsi, varrebbe solo dal prossimo giugno, quando il Verona dovrebbe riuscire a riscattare il marocchino per 3,5 milioni dal Club Brugges.

Calciomercato Napoli, Amrabat a giugno: insieme a lui Berge?

Non solo Amrabat sul taccuino di De Laurentiis e soci: a quanto pare, dalle parti di Napoli, avrebbero messo nel mirino anche Simon Berge, giovane mediano del Gent, già affrontato in Champions League, la cui valutazione dovrebbe però aggirarsi intorno ai 25-30 milioni. De Laurentiis non sembra però intenzionato a farsi spaventare dalle cifre. I risultati deludenti raccolti finora stanno convincendo tutti che il gruppo costruito a partire da Benitez sia giunto alla fine del proprio “ciiclo” e che ora urga un impotante rinnovamento della rosa.