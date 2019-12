I campionati della massima serie come Serie A,Bundesliga,Premier League,Quest’anno ci regalano delle emozioni fuori dall’ordinario, in questi campionati si é visto spesso il ripetersi della squadra vincitrice dello scudetto anno dopo anno.

L’aria é cambiata o si tratta solo di una brusca frenata vediamolo insieme:

Serie A

Il calcio italiano ha visto per molti anni vincere una squadra sola, la Juventus, dominando il campionato per 7 stagioni di fila ma questa è una stagione diversa con la Juventus seconda, non prima e con l’Inter il primo classificato con Antonio Conte alla guida dei nerazzurri.

Si prede a che l’Inter quest’anno darà filo da torcere alla Juventus ma non ci si aspettava questo esito.

L’Inter viaggia a +2 dalla vecchia signora ma avendo perso lo scontro diretto ci sono un campionato acceso e ricco e emozionante ma soprattutto non monotono.

Premier league, favola foxes-bis?

Lo spumeggiante campionato inglese fornisce dei dettagli a dir poco stravaganti, come si prevedeva il Liverpool (i Reds) è primo con un +6 di vantaggio sulla seconda, peró la seconda non è il grande Manchester city di Guardiola, sono le volpi rosse del Leicester ad inseguire il Liverpool, può essere una favola foxes-bis?

i tifosi e i calciatori ne sono fermamente convinti a dirlo è la bandiera Jamie Vardy (attaccante del Leicester da parecchi anni).

La favola si può compiere ancora una volta, la cosa che spinge questi giocatori a dare più del massimo è il cuore per andare avanti in campionato, per scrivere la storia del club e della premier League come dicono i tifosi: Go Foxes!!!

Bundesliga, campionato pazzo

Il campionato tedesco è stato molto monotono i questi anni, con il Bayern Monaco e il borussia Dortmund padroni per diversi anni senza avere troppi stimoli nel vincere lo scudetto.

Quest’ anno il campionato è diverso è quello del cambiamento, con il bayern Monaco a -7 dalla capolista, il Borussia Moncheblavach, non é solo essa la spina nel fianco ci sono altre squadre : Lipsia, Schalke 04,Friburgo e Bayer Leverkusen.

Sono davanti al Bayern, se il campionato dovesse finire ora, il Bayern Monaco sarebbe fuori dalle coppe europee.

Nessuno se lo aspettava ma è un tracollo del Bayern o quest’anno le squadre sono più agguerriti?

Possiamo dire che il bayern Monaco ha perso giocatori fondamentali e storici come Ribery e Robben, questo può essere un fattore determinante per il gioco però non puó essere una scusa, è anche vero che le squadre sono partite più agguerrite e con il piede giusto per ora stanno la avendo vinta sul colosso di baviera.

Campionati allo sbaraglio si rimescolano le carte

I Campionati monotoni ci sono sempre, un esempio lampante é la Ligue 1 (con il PSG primo per ennesima volta) per lo spettacolo è sempre un bene avere squadre che possono competere con le grandi big d’Europa in fondo un po di competizione fa sempre bene.

Nel gioco del calcio la palla è rotonda e anche chi è favorito per la vittoria può trovarsi in grave difficoltà mai sottovalutate l’avversario che si trova di fronte.