Carrasco al Napoli? De Laurentiis vuole il belga per ripartire

La carriera europea di Yannick Carrasco potrebbe tornare a volare e il Napoli è pronto a sferrare un’offerta importante ai cinesi del Dalian Yifang. L’obiettivo di De Laurentiis dopo queste ultime giornate è solo uno: riportare in alto il Napoli. Le cessioni eccellenti potrebbero essere quelle di Koulibaly e di Fabian Ruiz, ma la società partenopea sembra già essersi organizzata al meglio per controbattere a tali perdite. Carrasco è sicuramente un’opzione importante e che porterebbe qualità in attacco al nuovo tecnico azzurro, Gennaro Gattuso.

Il belga ha un passato di notevole successo in Europa, avendo militato nel Monaco e nell’Atletico Madrid dove riuscì segnare un gol in finale di Champions League a Milano, contro il Real Madrid di Zidane. Dotato di grande tecnica e velocità, Carrasco è senz’altro un giocatore di grande spessore. Ancora giovane – 26 anni – l’ex Monaco ricopre gli stessi ruoli di Callejon e Mertens. Con quest’ultimo, Carrasco condivide lo stesso spogliatoio in nazionale e ciò potrebbe essere un vantaggio per strapparlo ai cinesi del Dalian Yifang.

Il Corriere dello Sport riporta di un interessamento da parte del Napoli, ma di fatto non c’è ancora una trattativa in atto. Molto probabilmente, De Laurentiis attende di incassare soldi dalla cessione di uno tra Koulibaly o Fabian Ruiz prima di bussare alla porta del ricco club cinese.