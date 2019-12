Castrovillari-Palermo. Alle ore 14.30 allo stadio ‘Mimmo Rende’ il Castrovillari di mister Salvatore Marra ospita il Palermo di mister Rosario Pergolizzi, il match è valido per la 16.a giornata del campionato di Serie D, girone I. I calabresi navigano in 11.a posizione con 20 punti all’attivo (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) e hanno un margine di 6 punti sulla zona playoff, nell’ultimo turno gli uomini di Salvatore Marra sono stati sconfitti per 2-1 dal Corigliano. Momento non facile invece per la capolista Palermo, infatti i rosanero sono in testa alla classifica con 37 punti (12 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) ma nelle ultime cinque gare di campionato sono arrivate le prime due sconfitte, l’ultima è giunta domenica scorsa al ‘Barbera’ contro l’Acireale, il match si è concluso 1-3. Il tecnico dei rosanero, Pergolizzi, ha analizzato la sfida che attende il suo Palermo contro il Castrovillari: “E’ un match fondamentale anche perchè veniamo dalla sconfitta di domenica scorsa contro l’Acireale. Ci tengo molto a questa gara perchè potremmo diventare campioni d’inverno. I ragazzi devono essere consapevoli della loro autostima e certezze. Ricciardo è fondamentale e inoltre vogliamo dedicare i 3 punti a Santana. Per quanto riguarda il mercato, non ci siamo riuniti con la società per parlare di questo ma pensiamo alle partite da disputare” (stadionews.it). Castrovillari-Palermo sarà diretta dal signor Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, coaudiuvato da Michele De Capua di Nola e Stefano Vito Martinelli di Potenza.

Castrovillari-Palermo, come seguire il match in tv e streaming

Castrovillari-Palermo sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti. La Serie D è su Eleven Sports con le partite in casa e in trasferta di Palermo, Foggia e Mantova.