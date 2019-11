Catanzaro-Ternana streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 1 dicembre

Catanzaro-Ternana, sfida playoff in terra calabrese. I padroni di casa allenati da Gianluca Grassadonia sono reduci da una striscia positiva di cinque partite culminata con l’ultima vittoria in Coppa Italia contro la Casertana. I giallorossi sembrano essersi ripresi dalla fase interlocutoria in seguito all’avvicendamento in panchina e cercano un successo importante in chiave playoff contro una delle favorite del girone. Infatti, gli ospiti di mister Gallo occupano il secondo posto in classifica a meno sette dalla Reggina capolista e non intendono perdere ulteriore terreno dai calabresi. Le fere hanno totalizzato cinque vittorie negli ultimi sei incontri tra campionato e coppa. Il match Catanzaro-Ternana, valevole per la diciassettesima giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca domenica 1 dicembre alle ore 15 presso lo stadio Franco Ceravolo della città calabrese. Nei dodici incontri ufficiali tra le due squadre si registrano otto vittorie dei giallorossi e quattro degli umbri, gli ultimi due precedenti risalgono alla stagione cadetta 2004/2005.

Dove vedere Catanzaro-Ternana, diretta tv e streaming

Il match Catanzaro-Ternana sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.