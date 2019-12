Cavani, niente Napoli! Accordo PSG-Atletico Madrid per la cessione

Non sarà il Napoli la prossima squadra di Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano è oramai finito ai margini del PSG, squadra in cui ha realizzato ben 196 reti in 290 presenze tra Ligue 1 e coppe, diventando il miglior calciatore della storia del club francese. La sua storia a Parigi è terminata, specialmente dopo l’arrivo di Mauro Icardi. Attaccante che ha praticamente rubato il posto al El Matador, ma voluto dal bizzoso Neymar a differenza di Maurito.

Proprio qualche minuto fa, Sky Sport ha riportato di un imminente accordo tra il PSG e l’Atletico Madrid riguardo la cessione a titolo definitivo del bomber sud americano. Cavani ha il contratto in scadenza per il prossimo 30 giugno 2020, e il rinnovo non è mai stato un’ipotesi concreta a differenza dell’approdo in Liga. I colchoneros seguono da tempo la situazione del calciatore in Francia e ora vogliono affondare il colpo decisivo per assicurarselo nella prossima estate. L’ipotesi di un rientro a Napoli non sembra del tutto tramontata, ma gli uomini allenati da Simeone paiono essere in netto vantaggio sui partenopei. Secondo le ultime indiscrezioni, Cavani si legherà al club spagnolo per i prossimi tre anni, siglando un contratto triennale importante che probabilmente sarà l’ultimo in Europa per lui.