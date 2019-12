E’ terminata ieri sera la fase a gironi, dove non sono mancate le sorprese , tra tutte sicuramente spicca la qualificazione dell’Atalanta, impegnata in Ucraina sul difficile campo dello Shakhtar, dove tra goal annullati grazie al var(Kovalenko segna al 15mo. del p.t. in fuori gioco) e parate decisive del portiere Gollini, (strepitosa la parata al 37mo del p.t. su Junior Moraes,) la Dea dopo aver preso le misure nel secondo tempo impone la sua legge e rifila 3 reti alla squadra di Luis Castro con Castagne al 66′ del s.t., Pasalic all’80’ ed infine Gosens al 94′, cala il tris sfruttando un errore clamoroso degli ucraini che spalancano letteralmente la via per il trionfo di Gasperini ed il suo accesso agli ottavi , regalando all’Italia del calcio un impresa sportiva che fino a 3 giornate dal termine sembrava impossibile ed irrealizzabile.Gli orobici non sono nuovi ad imprese europee , infatti nel lontano 1987-88, giunsero in semifinale dell’allora Coppa delle Coppe ,allenati dall’indimenticabile e compianto Emiliano Mondonico, il quale guido’ i bergamaschi ad una strepitosa cavalcata quando ancora erano in serie B ;la loro corsa venne fermata dal Malins dell’ ex portierone Preud’ Homme, che vinse il trofeo sull’Aiax di Bergkamp.

Nell’altro incontro la già promossa Juve ha piegato la resistenza dei tedeschi del Leverkusen solo nel secondo tempo grazie alle reti di Cr7 al 75′, che insacca a porta vuota su assist perfetto dell’argentino Dybala, chiudendo definitivamente la partita al 92′ con il pipita Higuain , servito dall’ottimo Paulo Dybala, il quale approfitta della posizione fuori dai pali del portiere Haradecky infilandolo all’angolino basso sulla destra.

Per il Bayer L. significa eliminazione dal turno successivo e promozione come terza nel girone all’Europa League.

L’Atletico Madrid batte 2a0 il Lok.Mosca con reti di Joao Felix al 17′ su rigore e di Felipe al 54′ chiudendo come da pronostico al secondo posto nel girone.

Per quanto riguarda le altre sfide il Manchester City, dopo essere passato in svantaggio contro la D.Zagabria, rifila una quaterna ai croati con il brasiliano Gabriel Jesus sugli allori autore di una tripletta e con Foden a chiudere le danze per il 4a1 finale.

Il Psg. serve il 5 ai turchi del Galatasaray di Terim con Icardi,Sarabia,Neymar,Mbappe e Cavani a segno, decretando un’ annata disastrosa in Europa per il Ct. dei turchi e consacrando l’attacco stellare dei transalpini.

Nello stesso girone il Real Madrid espugna il campo del Club Brugge per 3a1 con reti di Rodrigo , Junior Vinicius e Modric a cui risponde Vanaken per il momentaneo pareggio al 55′ , tutte le marcature nel secondo tempo, e seppur i belgi abbiano accumulato solo 3 miseri punticini nei sei incontri , riescono ad accedere all’Europa League ai danni del Galatasaray fanalino di coda con 2pt.

Nel gruppo B il Tottenham di Mou prende tre pappine indolori , in quanto qualificata già dal turno precedente , sul campo del Bayern di Monaco dove vanno in goal Coman(14′),Muller(45′) e Coutinho(64′) , a cui risponde Sessegnon(20′) per il pareggio inglese durato 25minuti .

Netto il dominio dei bavaresi.

Sempre nello stesso girone i greci dell’Olympiakos a tre minuti dal termine segnano il goal della vittoria con El Arabi su rigore a scapito dei serbi della Stella Rossa, che dicono addio al sogno qualificazione in Europa League poiché ultimi con 3pt. contro i 4pt. della squadra allenata dal portoghese Martins.

Dunque per l’Italia mancherà all’appello solo la deludente Inter che di certo non ha perso il pass ottavi martedi sera contro il Barca ma ahiloro, nella trasferta in Germania contro il Dortmund , dove venne rimontata dal 2a0 al 3a2, resta per Conte l’Europa League, che non ha lo stesso fascino seppur appetibile come trofeo.

Per la nostra amata patria ci consoleremo agli ottavi con Atalanta , Juventus e Il Napoli, che attenderanno con ansia l’esito dei prossimi sorteggi .

Classifiche:

Girone A:

1 Psg. 16pt. agli ottavi

2 R.Madrid. 11pt. agli ottavi.

3 C.Brugge 3pt. E.League.

4 Galatasaray 2pt.

Girone B:

1 Bayern M. 18pt. Ottavi

2 Totthenam. 10pt. Ottavi.

3 Olympiakos 4pt. E.league.

4 Stella Rossa. 3pt.

Girone C:

1 Man.City 14pt. Ottavi.

2 Atalanta 7pt. Ottavi.

3 Shakhtar. 6pt. E.League.

4 Dinamo Z. 5pt.

Girone D:

1 Juventus 16pt. Ottavi.

2 At.Madrid. 10pt. Ottavi.

3 leverkusen. 6pt. E.league.

4 Lok.Mosca 3pt.

Girone E:

1 Liverpool. 13pt. Ottavi.

2 Napoli 12pt. Ottavi.

3 Salisburgo. 7pt. E.league.

4 Genk. 1pt.

Girone F:

1 Barcellona. 14pt. Ottavi.

2 Dortmund. 10pt. Ottavi.

3 Inter. 7pt. E.league.

4 Slavia P. 2pt.

Girone G:

1 RB.Lipsia. 11pt. Ottavi.

2 Lione 8pt. Ottavi.

3 Benfica 7pt. E.league.

4 Zenit S.P. 7pt.

Girone H:

1 Valencia 11pt. Ottavi.

2 Chelsea 11pt. Ottavi.

3 Aiax. 10pt. E.league.

4 Lilla. 1pt.