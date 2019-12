Chelsea-Southampton streaming e diretta Tv Premier League: dove vedere il match del 26/12

Giovedì 26 dicembre, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Premier League tra Chelsea-Southampton. Le due compagini si sfideranno allo Stamford Bridge di Londra. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, i Blues hanno vinto in trasferta per 2-0 contro il Tottenham ed hanno perso in casa per 1-0 contro il Bournemouth. Inoltre, la squadra di Frank Lampard è reduce anche dalla vittoria in Champions League per 2-1 contro il Lilla. Il Southampton, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. In particoalre, i Saints hanno perso in trasferta per 1-0 contro il West Ham ed hanno vinto in trasferta per 3-1 contro l’Aston Villa. Il Chelsea è attualmente in quarta posizione in Premier League. il Southampton, invece, occupa il quartultimo posto.

Chelsea-Southampton: streaming e diretta Tv

Chelsea-Southampton in programma giovedì 26 dicembre alle ore 16:00 non sarà trasmessa singolarmente da Sky Sport, ma sarà comunque possibile seguire il match di Premier League, valido per il classico Boxing Day inglese, sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport Football che trasmetteranno la Diretta Gol della diciannovesima giornata del massimo campionato inglese. Per vedere la partita in streaming basta collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV.