Chiellini lancia frecciate: “Nel 2018 il Real fece vincere Modric”

Ieri a Parigi, Lionel Messi, ha vinto per la sesta volta nella sua carriera il suo sesto Pallone d’Oro, superando Cristiano Ronaldo, che ha vinto il premio come miglior calciatore della scorsa stagione in serie A.

Polemiche sia a Parigi, che a Milano, in quanto, parecchi esperti, sostenevano che a vincere l’ambito premio come miglior calciatore della stagione doveva essere minimo un atleta del Liverpool, che vinse la scorsa edizione della Champions League, eliminando proprio il Barcellona in una clamorosa rimonta ad Anfield.

Infatti, Van Dijk, Mané e Salah, rientrano nei primi 5 in classifica. Come mai? di solito, chi vince la Champions, ottiene il Pallone d’Oro.

E non ci pensa su due volte ai microfoni di Sky, Giorgio Chiellini,capitano della Juve, ancora infortunato, che punge il Real Madrid, nella premiazione della scorsa edizione del Pallone d’Oro:



“Il furto del Pallone d’Oro è stato l’anno scorso. “Lo hanno dato a Modric solo perché il Real Madrid non voleva che andasse a Ronaldo.



Questo non lo sapremo mai, ma di certo, in ogni occasione non mancano mai polemiche da lanciare o pungenti frecciatine agli organi del calcio.

Ricordiamo che Luka Modric, trascinò la Croazia alla finale dei Mondiali in Russia nel 2018, e fu uno degli artefici alla vittoria delle Merengues nella Champions League contro il Liverpool.