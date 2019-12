Chievo Verona-Juve Stabia streaming e diretta Tv Serie B: dove vedere il match del 13/12

Venerdì 13 Dicembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020 tra Chievo Verona-Juve Stabia. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Bentegodi di Verona. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. I clivensi, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Trapnai ed ha vinto in casa per 1-0 contro la Cremonese. La Juve Stabia, invece, si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due gare stagionali. Le Vespe di Castellammare di Stabia, infatti, hanno perso in trasferta per 2-0 contro la Virtus Entella ed hanno perso anche in casa sempre per 2-0 contro il Frosinone di Alessandro Nesta. Il Chievo Verona è attualmente quarto in classifica. La Juve Stabia, invece, è terzultima nel campionato di Serie B.

Chievo Verona-Juve Stabia: streaming e diretta Tv

Chievo Verona-Juve Stabia in programma venerdì 13 Dicembre alle ore 21:00, si può vedere in diretta streaming su DAZN, che trasmette in diretta tutte le partite della Serie BKT. Sarà possibile seguire la sfida anche in chiaro e in diretta sul canale Rai Sport.