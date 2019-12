Cittadella-Chievo. Alle ore 15 allo stadio ‘Tombolato’ il Cittadella di mister Roberto Venturato ospita il Chievo di Michele Marcolini per un derby dal forte sapore veneto, il match è valido per la 17.a giornata del campionato di Serie B e che verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Il Cittadella occupa la 5.a posizione con 25 punti all’attivo (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta esterna per 1-0 contro l’Ascoli; il Chievo, invece, occupa la 7.a posizione con 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta interna per 2-3 contro la Juve Stabia, sconfitta ancora più bruciante perchè è arrivata in rimonta dopo il vantaggio per 2-0 dei clivensi. Cittadella-Chievo sarà diretta dal signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, coaudiuvato dai signori Marchi di Bologna e Vono di Soverato, mentre il quarto uomo sarà il signor D’Ascanio della sezione di Ancona.

Cittadella-Chievo, le probabili formazioni. QUI CITTADELLA- Mister Venturato si affiderà al 4-3-1-2 con Paleari tra i pali; Ghiringhelli, Adorni, Perticone e Benedetti saranno i quattro difensori; in mezzo al campo spazio per Vita, Iori e Branca; D’Urso sarà il trequartista alle spalle della coppia composta da Luppi e Diaw. QUI CHIEVO- Marcolini risponderà con un più coperto 4-4-2 con Semper in porta; in difesa giocheranno Dickmann, Vaisanen, Rigione e Brivio; Segre, Obi, Di Noia e Pucciarelli saranno i quattro centrocampisti con Ceter e Meggiorini davanti.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Luppi, Diaw. All. Venturato.

Chievo (4-4-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Rigione, Brivio; Segre, Obi, Di Noia, Pucciarelli; Ceter, Meggiorini. All. Marcolini.

Cittadella-Chievo, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 17.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.