Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 15.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 15.a giornata. Archiviato il quarto turno di Coppa Italia, torna il campionato di Serie A. La 15.a giornata si aprirà con il big match di giornata, a ‘San Siro’ l’Inter ospita la Roma per un match importante per la classifica. Sabato scendono in campo le altre tre squadre attese dagli impegni di Champions League della prossima settimana, alle 15 al ‘Gewiss Stadium’ l‘Atalanta ospita il Verona, alle ore 18 è in programma Udinese-Napoli, mentre alle ore 20.45 ci sarà l’attesa sfida dell’ Olimpico tra Lazio e Juventus. Domenica all’ora di pranzo il Lecce ospita a ‘Via del Mare’ il Genoa, alle ore 15 sono in programma tre sfide: Sassuolo-Cagliari; Spal-Brescia e Torino-Fiorentina. Chiudono il programma alle ore 18 Sampdoria-Parma e alle ore 20.45 Bologna-Milan. Dopo i consigli della 14.a giornata, ecco i consigliati per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio, portieri: Gollini la scelta migliore per questo turno



Consigli Fantacalcio. Big match a ‘San Siro’ che metterà difronte due ottimi portieri della nostra Serie A, Handanovic e Pau Lopez, entrambi sono reduci dal malus di -1 ma si potrebbero schierare entrambi. In Atalanta-Verona il consigliato di giornata è Gollini reduce dal bonus di imbattibilità dopo il derby di sabato scorso contro il Brescia; in Udinese-Napoli Meret tornerà titolare, dopo che nel turno precedente ha giocato Ospina, ed è schierabile; in Lazio-Juventus Szczesny ritrova il posto da titolare dopo che Buffon lo aveva sostituito contro il Sassuolo, il portiere polacco si può schierare. Nel monday night tra Lecce e Genoa si può optare per Gabriel, reduce dal bonus di imbattibilità nel match contro la Fiorentina. Ecco i consigliati delle ore 15: in Sassuolo-Cagliari nessun consigliato in quanto Consigli è in dubbio, mentre Rafael è reduce da 3 reti subite dalla Sampdoria; in Spal-Brescia si può schierare Berisha; in Torino-Fiorentina la scelta ricade su Sirigu. In Sampdoria-Parma è difficile scegliere tra Audero e Sepe in quanto il blucerchiato ha subito 4 reti nel match contro il Cagliari, mentre il portiere dei ducali è reduce dal gol incassato contro il Milan. Infine nel posticipo serale Bologna-Milan la scelta migliore è Donnarumma.

Consigliati: Handanovic (Inter), Pau Lopez (Roma); Gollini (Atalanta); Meret (Napoli); Szczesny (Juventus); Gabriel (Lecce); Berisha (Spal); Sirigu (Torino); Donnarumma (Milan).

Consigli Fantacalcio, difensori: Theo Hernandez in grande forma



Consigli Fantacalcio. E’ il turno della difesa. In Inter-Roma per i nerazzurri si può schierare De Vrij, mentre nei giallorossi spiccano Smalling e Kolarov. Passando alle gare del sabato, in Atalanta-Verona si può schierare Hateboer nei nerazzurri bergamaschi, mentre negli scaligeri Faraoni, il difensore veronese è reduce dalla rete alla Roma; in Udinese-Napoli si può schierare Stryger Larsen nei friulani, mentre nei partenopei la scelta migliore è Di Lorenzo; in Lazio-Juventus si possono prendere in considerazione Acerbi per i biancocelesti, mentre nei bianconeri Bonucci. In Lecce-Genoa di domenica alle ore 12.30 sono schierabili Calderoni per i salentini e Criscito per i liguri. Ecco i consigliati delle gare delle 15: in Sassuolo-Cagliari optiamo su Marlon per i neroverdi e Luca Pellegrini per i sardi; in Spal-Brescia si può schierare uno tra Igor e Cionek; in Torino-Fiorentina dopo il gol al Genoa Bremer è la scelta migliore. In Sampdoria-Parma andiamo dalla parte dei ducali con uno tra Iacoponi e Bruno Alves ma si può anche schierare Gagliolo; infine in Bologna-Milan optiamo su Theo Hernandez.

Consigliati: De Vrij (Inter); Smalling e Kolarov (Roma); Hateboer (Atalanta); Faraoni (Verona); Stryger Larsen (Udinese); Di Lorenzo (Napoli); Acerbi (Lazio); Bonucci (Juventus); Calderoni (Lecce); Criscito (Genoa); Marlon (Sassuolo); Lu. Pellegrini (Cagliari); Igor o Cionek (Spal); Bremer (Torino); Iacoponi o Bruno Alves, Gagliolo (Parma); Theo Hernandez (Milan).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: Pasalic ‘on fire’



Consigli Fantacalcio. E’ il momento del centrocampo. In Inter-Roma, emergenza a centrocampo per l’Inter di Conte ma Brozovic è il prescelto mentre nei giallorossi Lorenzo Pellegrini e Zaniolo sono schierabili. Passiamo alle gare di sabato, in Atalanta-Verona è assolutamente da schierare Pasalic, reduce dalla doppietta al Brescia, mentre negli scaligeri sempre positivo il solito Amrabat; in Udinese-Napoli si possono schierare Mandragora (reduce dal gol in Coppa Italia) e De Paul, mentre nei partenopei la migliore scelta è Fabian Ruiz; in Lazio-Juventus si possono schierare Luis Alberto per i biancocelesti, mentre nei bianconeri Pjanic. In Lecce-Genoa si possono schierare Tabanelli per i salentini e Sturaro per il ‘grifone’. Ecco i consigliati delle gare delle 15: in Sassuolo-Cagliari il prescelto è il solito Nainggolan; in Spal-Brescia si può schierare Kurtic; in Torino-Fiorentina sono schierabili Baselli e Verdi nei granata e Castrovilli per i viola. in Sampdoria-Parma si possono schierare Jankto per i blucerchiati, mentre nei ducali sono schierabili Kucka e Kulusevski; in Bologna-Milan sono da schierare Dzemaili per i felsinei e Suso per i rossoneri.

Consigliati: Brozovic (Inter); Lo. Pellegrini e Zaniolo (Roma); Pasalic (Atalanta); Amrabat (Verona); Mandragora e De Paul (Udinese): Fabian Ruiz (Napoli); Luis Alberto (Lazio); Pjanic (Juventus); Tabanelli (Lecce); Sturaro (Genoa); Nainggolan (Cagliari); Kurtic (Spal); Baselli e Verdi (Torino); Castrovilli (Fiorentina); Kucka e Kulusevski (Parma); Dzemaili (Bologna); Suso (Milan).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: Ilicic in un buon momento



Consigli Fantacalcio. Tocca agli attaccanti. In Inter-Roma si può schierare la coppia gol nerazzurra, ovvero Lukaku-Lautaro, mentre nei giallorossi Dzeko è in forse per febbre. Passando al sabato di campionato, in Atalanta-Verona si può schierare Ilicic; in Udinese-Napoli si potrebbero schierare sia Lozano che Insigne; in Lazio-Juventus sono schierabili sia Correa che Immobile per i biancocelesti, mentre nei bianconeri occhio al riscatto di Ronaldo. In Lecce-Genoa si può schierare Babacar nei salentini, mentre nei liguri si può schierare Pinamonti, reduce dalla doppietta in Coppa Italia, ma occhio anche a Pandev. Ecco gli attaccanti da schierare per le gare delle 15: in Sassuolo-Cagliari la migliore scelta nei neroverdi è Caputo ma occhio a Boga, reduce dalla rete alla Juventus, nei sardi si deve schierare Joao Pedro (doppietta per lui contro la Sampdoria); in Spal-Brescia la migliore scelta è Petagna; in Torino-Fiorentina granata senza Belotti, mentre nei viola si potrebbe optare per Vlahovic. In Sampdoria-Parma il prescelto è Quagliarella, reduce dalla doppietta al Cagliari lunedì scorso; infine in Bologna-Milan si può optare per uno tra Sansone e Palacio.

Consigliati: Lukaku e Lautaro (Inter); Ilicic (Atalanta); Lozano e Insigne (Napoli); Correa e Immobile (Lazio); Ronaldo (Juventus); Babacar (Lecce); Pinamonti, Pandev (Genoa); Caputo, Boga (Sassuolo); Joao Pedro (Cagliari); Petagna (Spal); Vlahovic (Fiorentina); Quagliarella (Sampdoria); Sansone o Palacio (Bologna).