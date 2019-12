Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 16.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 16.a giornata. Conclusa la fase a gironi di Champions ed Europa League, ritorna il campionato con la 16.a giornata. Si parte sabato con i 3 anticipi: alle ore 15 si gioca Brescia-Lecce; alle ore 18 tocca a Napoli-Parma ed infine alle ore 20.45 si gioca il derby della ‘Lanterna’ tra Genoa e Sampdoria. Domenica apre il programma il ‘lunch match’ del Bentegodi tra Verona e Torino, mentre alle ore 15 si giocheranno: Bologna-Atalanta; Juventus-Udinese e Milan-Sassuolo. Alle ore 18 è la volta di Roma-Spal, mentre il posticipo delle ore 20.45 si giocherà al ‘Franchi’ tra Fiorentina ed Inter. Chiude il programma della 16.a giornata il ‘monday night’ Cagliari-Lazio. Dopo i consigli della 15.a giornata, ecco i ‘Consigli Fantacalcio’ per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio, portieri: Szczesny potrebbe mantenere la porta inviolata.



Consigli Fantacalcio. Turno di campionato che verrà aperto da Brescia-Lecce, la scelta migliore tra i pali per questo anticipo è Joronen, reduce dal clean sheet nella gara rpecedente contro la Spal ed ha anche parato il rigore a Petagna. In Napoli-Parma il consigliato di giornata è Meret; mentre nel derby di Genova la scelta è ardua e non ci sentiamo di consigliare Radu ed Audero. In Verona-Torino si possono schierare sia Silvestri che Sirigu. Ecco i consigliati delle gare delle ore 15: in Bologna-Atalanta ci sentiamo di consigliare Gollini, reduce da una grande prestazione in Champions; in Juventus-Udinese Szczesny si può schierare titolare dopo il turno di riposo in Champions; in Milan-Sassuolo la nostra scelta ricade su Donnarumma. Alle ore 18 in Roma-Spal torna tra i pali Pau Lopez dopo la gara contro l’Inter ed è schierabile; nel posticipo del ‘Franchi’ tra Fiorentina ed Inter meglio Handanovic che Dragowski. Nel ‘monday night’ tra Cagliari e Lazio il prescelto è Strakosha.

Consigliati: Joronen (Brescia); Meret (Napoli); Silvestri (Verona); Sirigu (Tortino); Gollini (Atalanta); Szczesny (Juventus); Donnarumma (Milan); Pau Lopez (Roma): Handanovic (Inter); Strakosha (Lazio).

Consigli Fantacalcio, difensori: Theo Hernandez sempre più una certezza



Consigli Fantacalcio. Tocca alla difesa. In Brescia-Lecce i due consigliati sono Chancellor per i lombardi e Calderoni per i salentini. In Napoli-Parma ci sentiamo di consigliare Di Lorenzo e Koulibaly che con il Genk in Champions ha offerto un’ottima prestazione. Nel derby di Genova si possono schierare Romero per il ‘grifone’ e Ferrari per i blucerchiati. Guardando a domenica, in Verona-Torino nel pacchetto difensivo dei veneti si può optare per Faraoni, mentre nei granata è preferibile schierare uno dei tre centrali con Bremer che sta fornendo ottime prestazioni nelle ultime settimane. Ecco i consigliati delle gare delle ore 15: in Bologna-Atalanta nei felsinei si può schierare Bani, mentre nei bergamaschi la scelta migliore può essere rappresentata da Hateboer; in Juventus-Udinese si possono schierare uno tra Bonucci e De Ligt e Alex Sandro; infine in Milan-Sassuolo oltre Theo Hernandez si può schierare anche Romagnoli. In Roma-Spal la scelta migliore resta Kolarov, mentre in Fiorentina-Inter si va dalla parte dei nerazzurri con l’ottimo De Vrij. Si conclude con il ‘monday night’ tra Cagliari e Lazio, si possono schierare Pisacane per i sardi, mentre nei biancocelesti Acerbi.

Consigliati: Chancellor (Brescia); Calderoni (Lecce); Di Lorenzo e Koulibaly (Napoli); Romero (Genoa); Ferrari (Sampdoria); Faraoni (Verona); Bremer (Torino); Bani (Bologna); Hateboer (Atalanta); Bonucci o De Ligt, Alex Sandro (Juventus); Theo Hernandez e Romagnoli (Milan); Kolarov (Roma); De Vrij (Inter); Pisacane (Cagliari); Acerbi (Lazio).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: Bonaventura in crescendo



Consigli Fantacalcio. Tocca ai centrocampisti. In Brescia-Lecce sono da schierare Tonali e Romulo per i lombardi, mentre nei salentini si può optare su Tabanelli, reduce dal gol al Genoa. In Napoli-Parma si può schierare Fabian Ruiz nei partenopei, mentre nei ducali la stella è Kulusevski; nel derby genovese si può provare sia Schone che Sturaro nelle fila rossoblu, mentre nei blucerchiati occhio a Ramirez. In Verona-Torino delle 12.30 si può optare sia su Amrabat che su Miguel Veloso negli scaligeri, mentre nei granata la scelta migliore è Ansaldi, reduce dal gol alla Fiorentina. Ecco le migliori scelte per le gare delle ore 15: in Bologna-Atalanta si va dalla parte dei bergamaschi con uno tra Freuler e De Roon, e Gomez; in Juventus-Udinese nei bianconeri non ci saranno Cuadrado e Pjanic per squalifica, mentre nei friulani si potrebbe azzardare De Paul; infine in Milan-Sassuolo sono schierabili Bonaventura e Suso per i rossoneri, mentre nei neroverdi Djuricic, a segno nel match precedente contro il Cagliari. In Roma-Spal non è facile scegliere nel centrocampo giallorosso, ma si può optare su Veretout (è rigorista), Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, mentre negli ‘estensi’ mancherà l’uomo più in forma nella zona nevralgica del campo, Kurtic. In Fiorentina-Inter nei viola le due scelte sono Castrovilli e Chiesa, nei nerazzurri si opta su Brozovic e sull’ex Vecino. Infine in Cagliari-Lazio nei sardi è da schierare Nainggolan, nei biancocelesti si possono schierare sia Luis Alberto che Milinkovic Savic.

Consigliati: Tonali e Romulo (Brescia); Tabanelli (Lecce); Fabian Ruiz (Napoli); Kulusevski (Parma); Schone e Sturaro (Genoa); Ramirez (Sampdoria); Amrabat, Miguel Veloso (Verona); Ansaldi (Torino); Freuler o De Roon, Gomez (Atalanta); De Paul (Udinese); Bonaventura, Suso (Milan); Djuricic (Sassuolo); Veretout. Zaniolo e Lo. Pellegrini (Roma); Castrovilli e Chiesa (Fiorentina); Brozovic e Vecino (Inter); Nainggolan (Cagliari); Luis Alberto, Milinkovic Savic (Lazio).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: Joao Pedro ‘cecchino’



Consigli Fantacalcio. E’ il momento dei ‘Consigli Fantacalcio’ in ottica attaccanti. In Brescia-Lecce si può dare fiducia al rilanciato Balotelli dopo la rete decisiva alla Spal; in Napoli-Parma si possono schierare Insigne per gli azzurri, mentre nel Parma Gervinho; nel derby di Genova si possono schierare Pinamonti nel Genoa e Quagliarella nella Sampdoria. Nel ‘lunch match’ Verona-Torino si può optare su Di Carmine. Ecco i migliori attaccanti da utilizzare per le gare delle 15: in Bologna-Atalanta si possono utilizzare Palacio nei felsinei e Gomez nei bergamaschi; in Juventus-Udinese Sarri potrebbe proporre il tridente pesante ma per questo match i due consigliati nei bianconeri sono Dybala e Ronaldo; in Milan-Sassuolo occhio al ritrovato Piatek nei rossoneri, mentre nei neroverdi è da schierare Caputo. In Roma-Spal ovviamente è da schierare Dzeko; mentre in Fiorentina-Inter si può schierare sia Lukaku che Lautaro. Nel ‘monday night’ sono da schierare Joao Pedro per i sardi, nei laziali sia Correa che Immobile.

Consigliati: Balotelli (Brescia); Insigne (Napoli); Gervinho (Parma); Pinamonti (Genoa); Quagliarella (Sampdoria); Di Carmine (Verona); Palacio (Bologna); Gomez (Atalanta); Dybala, Ronaldo (Juventus); Piatek (Milan); Caputo (Sassuolo); Dzeko (Roma); Lukaku, Lautaro (Inter); Joao Pedro (Cagliari); Correa, Immobile (Lazio).