Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 17.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 17.a giornata. Turno di campionato anomalo per i nostri fantallenatori, infatti si parte mercoledì sera con Sampdoria-Juventus (anticipo disposto per la finale di Supercoppa in programma domenica tra Juventus e Lazio) e dunque le formazioni verranno inserite almeno un 15 minuti prima dell’avvio della gara di Marassi. Molte leghe inoltre hanno predisposto l’utilizzo del 6 politico per Lazio-Verona che si giocherà il 5 febbraio 2020. La 17.a giornata continuerà venerdì con Fiorentina-Roma; sabato saranno 3 gli anticipi: Udinese-Cagliari (ore 15); Inter-Genoa (ore 18) e Torino-Spal (ore 20.45). Domenica pomeriggio solo 2 gare, ovvero Lecce-Bologna e Parma-Brescia; chiude il turno alle 20.45 Sassuolo-Napoli. Dopo i consigli della 16.a giornata, ecco i ‘Consigli Fantacalcio’ per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio: il quadro completo dei consigliati



Sampdoria-Juventus (mercoledì ore 18.55). A ‘Marassi’ la Sampdoria ospita la Juventus per un inedito anticipo di Serie A di mercoledì (domenica è in programma la Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio). Nella Sampdoria non ci sarà Vieira per squalifica ma per questo match tra le fila doriane si possono consigliare Jankto e Quagliarella. Nei bianconeri non ci sarà Szczesny ma mancherà anche Bentacur per squalifica, pertanto nella Juventus i consigliati sono Bonucci; Pjanic e Ronaldo.

Consigli Fantacalcio: Jankto, Quagliarella (Sampdoria); Bonucci, Pjanic, Ronaldo (Juventus).

Fiorentina-Roma (venerdì ore 20.45). Al ‘Franchi’ si affrontano Fiorentina e Roma. Nei viola l’unico dubbio è legato alla presenza di Chiesa dal 1′, i consigliati sono Dragowski, ottima prova contro l’Inter; Pulgar e Vlahovic. Nei giallorossi non dovrebbe esserci Smalling, pertanto le migliori scelte restano Kolarov; l’ex Veretout; Pellegrini e Dzeko.

Consigli Fantacalcio: Dragowski, Pulgar, Vlahovic (Fiorentina); Kolarov; Veretout, Pellegrini, Dzeko (Roma).

Udinese-Cagliari (sabato ore 15). Alla ‘Dacia Arena’ l’Udinese ospita il Cagliari. Nei friulani Gotti non avrà a disposizione Samir, mentre Sema è in forse. I consigliati tra i friulani sono Musso; Mandragora; De Paul e Okaka. Nei sardi Maran non avrà ancora a disposizione Olsen per squalifica ma anche Nandez è squalificato, le migliore scelte sono Rog; Nainggolan e uno tra Joao Pedro e Simeone.

Consigli Fantacalcio: Musso, Mandragora, De Paul, Okaka (Udinese); Rog, Nainggolan, Joao Pedro o Simeone.

Inter-Genoa (sabato ore 18). L’Inter ospita a ‘San Siro’ il Genoa. Problemi di formazione per Conte che non avrà a disposizione per squalifica Brozovic e Lautaro; mentre l’infermeria nerazzurra resta piena. I consigliati per i nerazzurri sono Handanovic; De Vrij; Vecino e Lukaku. Nei liguri mancherà Pandev per squalifica ma i consigliati per questo turno sono Schone e uno tra Agudelo e l’ex Pinamonti.

Consigli Fantacalcio: Handanovic, De Vrij, Vecino e Lukaku (Inter); Schone, Agudelo e Pinamonti (Genoa).

Torino-Spal (sabato ore 20.45). Nell’anticipo del sabato il Torino ospita la Spal. Mazzarri dovrà fare i conti per l’infermeria; nonostante i 3 gol incassati nel turno precedente Sirigu è da schierare, tra i granata sono schierabili anche Izzo; Ansaldi; Verdi e Belotti. Nei ferraresi gli unici due calciatori che si potrebbero rischiare sono Kurtic e Petagna.

Consigli Fantacalcio: Izzo, Ansaldi, Verdi e Belotti (Torino); Kurtic e Petagna (Spal).

Atalanta-Milan (domenica ore 12.30). Al ‘Gewiss Stadium’ l’Atalanta ospita il Milan. Nei bergamaschi oltre a Zapata è in dubbio Ilicic, pertanto le migliori scelte di giornata sono Hateboer; Freuler; Gomez e Muriel. Nei rossoneri non ci saranno per squalifica l’ottimo Theo Hernandez e Paquetà, le migliori scelte dunque sono Romagnoli; Bonaventura; Suso e Piatek.

Consigli Fantacalcio: Hateboer, Freuler, Gomez e Muriel (Atalanta); Romagnoli, Bonaventura, Suso e Piatek (Milan).

Lecce-Bologna (domenica ore 15). A ‘Via del Mare’ il Lecce ospita il Bologna. Nei salentini saranno assenti per squalifica Lapadula e Majer, mentre Mancosu è out per infortunio; si possono dunque schierare Calderoni; Tabanelli e Falco. Nei felsinei mancherà per squalifica Danilo, mentre Krejci e Dijks saranno out per infortunio; Dzemaili è in dubbio. I consigliati negli emiliani sono Tomiyasu; Poli e Palacio.

Consigli Fantacalcio: Calderoni, Tabanelli e Falco (Lecce); Tomiyasu, Poli e Palacio (Bologna).

Parma-Brescia (domenica ore 15). Al ‘Tardini’ il Parma ospita il Brescia. Nei ducali Kucka, Cornelius e Karamoh sono infortunati, mentre Scozzarella e Inglese sono in dubbio. Le migliori scelte in casa emiliana sono Sepe per la porta; Bruno Alves; Hernani; Kulusevski e Gervinho. Nelle ‘rondinelle’ difficile fare delle scelte considerando che i lombardi giocheranno prima il recupero contro il Sassuolo.

Consigli Fantacalcio: Sepe, Bruno Alves, Hernani, Kulusevski e Gervinho (Parma); nessuno (Brescia).

Sassuolo-Napoli (domenica ore 20.45). Al ‘Mapei Stadium’ il Sassuolo ospita il Napoli nell’ultima gara della 17.a giornata. Nei neroverdi Chiriches e Defrel sono ancora fermi ai box, mentre Consigli resta in dubbio, dunque i consigliati sono Berardi; Djuricic e Caputo. Nel Napoli Maksimovic è fuori per squalifica mentre Malcuit e Koulibaly sono infortunati; i consigliati sono Manolas; Fabian Ruiz; Callejon e Milik.

Consigli Fantacalcio: Berardi, Djuricic e Caputo (Sassuolo); Manolas, Fabian Ruiz, Callejon e Milik (Napoli).

Lazio-Verona. Rinviata al 5 febbraio 2020.