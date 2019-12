Coppa Italia, ecco dove poter vedere in tv tutte le partite del quarto turno. Ben dieci squadra di Serie A in campo

Torno la Coppa Italia, più precisamente il quarto turno eliminatorio, l’ultimo prima dell’entrata in scena delle big agli ottavi di finale, in programma il prossimo mese di gennaio. A scendere in campo saranno diverse formazioni di Serie A. Oggi pomeriggio il Genoa se la vedrà in casa con l’Ascoli dopo la sconfitta in Campionato con il Torino, mentre di sera la Fiorentina di Vincenzo Montella cercherà di mettersi alle spalle il brutto stop con il Lecce. Nella giornata di domani il Sassuolo giocherà con il Perugia, mentre alle 18:00 prima, e poi alle 21:00, si svolgeranno rispettivamente Spal-Lecce nel tardo pomeriggio, e Udinese-Bologna all’ora di cena. Il turno si chiuderà nella giornata di giovedì con Parma-Frosinone, e la rivincita fra Cagliari e Sampdoria, dopo la vittoria in Campionato dei sardi, capaci di compiere una straordinaria rimonta ai danni dei blucerchiati. Tutte quante le partite saranno visibili su Rai Sport, anche nel formato in alta definizione, e in streaming sul portale di Rai Play.

Di seguito il programma della tre giorni di Coppa Italia:

Oggi martedì 3 dicembre:

Cremonese vs Empoli, alle ore 15:00

Genoa vs Ascoli, alle ore 18:00

Fiorentina vs Cittadella, alle ore 21:00

Domani mercoledì 4 dicembre:

Sassuolo vs Perugia, alle ore 15:00

Spal vs Lecce alle, ore 18:00

Udinese vs Bologna, alle ore 21:00

Dopodomani Venerdì 5 dicembre:

Parma vs Frosinone, alle ore 18

Cagliari vs Sampdoria alle ore 21:00