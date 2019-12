Corriere dello Sport, Salvo24 si scusa con Cucci. Scoppia l’ironia sui social: “È il marito di Pamela Prati?”

Conte contro il Corriere dello Sport, il lettore si scusa con il giornale. In questi giorni sta tenendo banco sui media la lite tra l’allenatore dell’Inter e il quotidiano sportivo in seguito all’email di un lettore pubblicata dall’esperto giornalista Italo Cucci. I contenuti e il successivo commento sono stati ritenuti offensivi dal tecnico leccese a tal punto da annullare la conferenza stampa prima di Fiorentina-Inter. In molti però hanno messo in dubbio la veridicità della lettera, sostenendo che l’indirizzo email “[email protected]” non esiste. In realtà, il lettore è tornato a farsi vivo con un altro messaggio pubblicato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Prof. Cucci, credo con la mia lettera di aver causato un problema al Corriere dello Sport-Stadio e soprattutto a Lei. Mi dispiace molto ma non pensavo che una critica (tra l’altro fatta da un tifoso terzo, del Bologna) possa generare una risposta cosi violenta, arrogante e fuori posto…”.

Scontro tra Conte e il Corriere dello Sport, l’ironia sul web. L’email del presunto lettore ha scatenato i social e in tanti hanno provato a testare se l’indirizzo sia reale o inesistente. In particolare su Twitter molti commenti si sono scagliati contro il Corriere dello Sport con post come “Salvo24 esiste, è il marito di Pamela Prati”, “#Salvo24 è un eroe moderno. Un personaggio d’altri tempi, un vero appassionato del Corriere dello Sport-Stadio che non le manda a dire ai potenti”, “Comunque la prova inconfutabile che #salvo24 non esiste è che implicherebbe l’esistenza di un lettore reale di quel giornale…” o “Ma voi del @CorSport credete veramente di prendere per il culo gli italiani? Vi dovrebbero strappare in faccia il tesserino dell’ @ODG_CNOG e il vostro editore licenziarvi in tronco per giusta causa per l’incommensurabile figura di merda a cui avete esposto il giornale”.