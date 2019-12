Due squadre in piena crisi di risultati come Cremonese e Empoli si affronteranno nei sedicesimi di Coppa Italia domani, e la posta in palio per i due tecnici Baroni e Muzzi è decisamente molto alta. Ci vuole una scossa e ciò può certamente arrivare dalla Coppa Italia, competizione che può riportare l’animo di entrambe le compagini. La Cremonese ha vinto solamente una partita nelle ultime otto sfide di campionato, contro la Salernitana di Ventura e possiamo dire che a confronto dell’Empoli, il cammino è stato migliore. I toscani infatti non hanno vinto nessuna partita nelle ultime 8 disputate, inanellando una striscia negativa di tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Numeri impietosi e amari, soprattutto per l’ottimo avvio di stagione dove la squadra aveva risposto bene vincendo quattro gare nelle prime sei giornate del campionato di Serie B 2019/20. Muzzi è arrivato da sole tre giornate avendo sostituito l’esonerato Bucchi, ma la sua cura non ha portato a risultati sperati. L’ultima gara persa per 4-0 contro il Frosinone di Nesta, testimonia come l’Empoli sia in estrema difficoltà di risultati. Urge una vittoria per entrambe le squadre, anche se essa non migliorerà di certo la classifica. Calcio d’inizio ore martedì 3 dicembre, ore 15.

Cremonese-Empoli streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia 3 dicembre

Il match Cremonese-Empoli, valido per i sedicesimi di Coppa Italia 2019/20, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport mentre per coloro che vogliano vedere il match in streaming, sarà disponibile la visione su RaiPlay. Buona visione!