La crisi del Crotone non sembra avere fine. La squadra allenata da Giovanni Stroppa era partita con l’obiettivo di vincere questo campionato di Serie B 2019/20, ma qualcosa durante il cammino dei calabresi si è inceppato. Specialmente in queste ultime quattro gare dove Simy & co. hanno collezionato solamente un punto. Tre sconfitte contro Benevento, Pordenone e Salernitana – chiare avversarie per la lotta al titolo o all’approdo ai play-off- hanno ridimensionato il Crotone e le sue ambizioni. L’obiettivo minimo rimane quello di giocarsi l’accesso che porta all’approdo in Serie A tramite i play-off. Ma ciò non pare affatto semplice data la classifica corta di questa Serie B.

Il Crotone è al decimo posto con 22 punti, uno in meno del Pisa che è in zona play-off all’ottava posizione. Niente è perduto ma la strada è senza dubbio in salita. Il match che potrebbe rilanciare i calabresi andrà in scena proprio questo sabato contro il fanalino di coda Livorno. I toscani hanno racimolato solamente 11 punti in 16 gare e non vincono da 5 giornate. Un’occasione ghiotta per entrambe le squadre che hanno grande voglia di rilanciarsi, ma con obiettivi diametralmente opposti. Calcio d’inizio ore 15, sabato 21 dicembre.

Crotone-Livorno diretta tv e streaming, dove vedere Serie B sabato 21 dicembre

Il match valido per la 17a giornata di Serie B, Crotone-Livorno, in programma alle ore 15 sabato 21 dicembre, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie B 2019/20. Buon divertimento!